"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $568, рекомендация - "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций разработчика графических процессоров NVIDIA Corp. с $466 до $568 за штуку после очередного повышения целевых показателей менеджмента эмитента, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация для указанных бумаг была также повышена экспертами с "держать" до "покупать".

"После пересмотра прогнозов NVIDIA стала самой растущей компанией и одной из самых рентабельных в секторе. Риски - отсутствие собственных мощностей, конкуренция, геополитика", - отмечают аналитики.

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