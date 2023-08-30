Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить около 13-13,8% - "Финам"

Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить около 13-13,8%, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Отчетность "Транснефти" за 1П23 по МСФО выглядит позитивно. EBITDA и чистая прибыль существенно превысили ожидания консенсуса. На наш взгляд, во втором полугодии чистая прибыль может быть меньше на фоне сокращения добычи и экспорта нефти. В то же время дивидендная доходность компании по итогам года, по нашим оценкам, может составить около 13-13,8%, что является неплохим для текущего рынка значением", - отмечает эксперт в комментарии.

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