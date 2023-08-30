"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 184,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 184,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 159,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост стоимости в 2023 году, акции эмитента по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%", - указывают в "Финаме".

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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