Влияние монетарной политики ЦБР на кривую ОФЗ в следующие месяцы должно быть ограниченным - Райффайзенбанк

Влияние фактора монетарной политики ЦБ РФ на кривую ОФЗ в следующие месяцы должно быть ограниченным, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Минфин РФ в среду, 30 августа, впервые после перерыва предложит рынку флоатер (12-летний ОФЗ-ПК 29024), на прошлой неделе ведомство размещало только классические выпуски и инфляционный линкер. Также будет проведен аукцион для 15-летнего ОФЗ-ПД 26243. Аналогичный набор бумаг ведомство предлагало в начале августа, тогда аукцион для длинного классического выпуска вовсе не состоялся из-за низкого спроса. Ранее аналитики ЦБ отмечали, что основной спрос на аукционах приходится на флоатеры, а ключевыми покупателями выступают системно значимые кредитные организации. Судя по всему, повышение ключевой ставки до 12% годовых существенно не изменило текущую картину. Наиболее ощутимо оно отразилось на доходностях классических выпусках в коротком конце кривой, тогда как для длинных бумаг (которые как раз размещаются на аукционах) фактически ничего не поменялось, - пишут эксперты в обзоре. - С учетом того что в базовом сценарии мы ожидаем удержание ключевой ставки на текущем уровне до одного из первых заседаний в 2024 году, влияние фактора монетарной политики на кривую ОФЗ в следующие месяцы должно быть ограниченным. Мы также не ожидаем быстрое сокращение премии за риск (в том числе связанной с будущим фискальной политики), заложенной в длинных бумагах".

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