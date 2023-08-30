"Финам" повысил целевую цену бумаг Ozon до 3055 руб

"Финам" повысил целевую цену бумаг (ADR) Ozon до 3055 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Ozon планирует в 2023 году увеличить общий оборот товаров (GMV) на 80-90% г/г, до рекордных 1,5 трлн руб. Рост, существенно опережающий темпы развития российского e-commerce (+30% по оценкам АКИТ), может быть достигнут за счет агрессивного расширения логистических мощностей и промоактивности, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Менеджмент считает, что увеличение рыночной доли на текущий момент является важной стратегической целью, то есть во 2П23 мы можем увидеть ухудшение операционной рентабельности, которая достигла максимальных значений в 1К23. С начала года бумаги Ozon подорожали более чем в два раза, их апсайд от текущих значений выглядит ограниченным".

Эксперт указывает, что с момента выпуска аналитического обзора по бумагам Ozon в апреле с рейтингом "покупать" АДР укрепились на 70%, а менеджмент дважды увеличил прогноз по росту GMV в 2023 году. "Мы повышаем целевую цену АДР до 3055 руб., при этом, по нашим оценкам, улучшение прогнозов уже в большей мере отражено в котировках. Рейтинг - "держать", апсайд - 6,3%", - отмечает Лапшина.

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