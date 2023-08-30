"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 157,8 руб. за штуку, что соответствует снижению на 11,7% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчётность "Газпрома" за 1П23 выглядит неплохо, если не смотреть на долг (вырос практически в четыре раза) и свободный денежный поток, который за полугодие составил -507 млрд руб., - пишет аналитик Сергей Кауфман. - На наш взгляд, отчётность "Газпрома" выглядит нейтрально. Прибыль и EBITDA превысили ожидания консенсуса, а дивидендная база за первое полугодие составляет 13 руб. на акцию. Однако глубоко отрицательный свободный денежный поток и продолжающийся рост долговой нагрузки, на наш взгляд, приведёт к тому, что "Газпром" либо уже по итогам текущего года, либо по итогам следующего будет вынужден отказаться от дивидендов, если ситуация с газовым экспортом радикально не улучшится. Сохраняем умеренно негативный взгляд на акции газового гиганта".

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