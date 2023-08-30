Динамика российских акций утром смешанная, выросла Роснефть на отчете

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после пика публикации квартальных отчетов компаний накануне, фактором поддержки выступает благоприятная внешняя фондовая и нефтяная конъюнктура (нефть Brent поднялась в район $86 за баррель). Индекс Мосбиржи закрепляется выше 3210 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг "Роснефти" на квартальном отчете.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3214,63 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1055,39 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 95,97 рубля (+0,51 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+2,5%, до 553,35 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована в размере 3,9 трлн руб., затраты и расходы - 2,9 трлн руб.

Компания сообщала, что по итогам первого квартала получила чистую прибыль в 323 млрд руб., соответственно, показатель за второй квартал составляет 329 млрд руб., что чуть выше консенсус-прогноза в 326 млрд руб., составленного "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков.

В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Накануне вечером "Газпром" опубликовал полугодовой отчет, показавший неплохие перспективы дивидендов. За 6 месяцев 2023 года чистая прибыль "Газпрома", скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 618 млрд рублей, сообщила компания. В результате финансовые результаты за полгода обеспечили вклад в копилку дивидендов "Газпрома" в размере 13 рублей на акцию. Акции "Газпрома" на этих новостях на вечерней сессии вторника локально подросли, однако к закрытию торгов растеряли оптимизм.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", при сохранении текущего курса рубля и цены на нефть индекс МосБиржи с высокой долей вероятности продолжит торговлю в боковике, однако все будет зависеть от "тяжеловесов", входящих в индекс. "Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем роста. Глобальные инвесторы будут ждать данных по рынку труда США, которые выходят в пятницу, поэтому повышенная волатильность на американском рынке сохранится", - отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду способствует продолжению роста российских акций. Индексы в Азии преимущественно растут вслед за рынком США и решениями в Китае о снижении процентов по ипотеке. Нефть дорожает на фоне прихода урагана "Идалия" и резкого сокращения коммерческих запасов в США. В утренние часы рубль уступает свои позиции, что в большей степени связано с геополитикой. Внешние сигналы и динамика говорят в пользу продолжения роста российского рынка, полагает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что индекс МосБиржи может продолжить рост с обновлением годового максимума, однако желание зафиксировать прибыль у игроков очень велико, о чем говорят распродажи во вторник бумаг черных металлургов, Сбера, ВТБ (MOEX: VTBR), "Норникеля". Фон с утра среду складывается позитивный: нефть дорожает, рубль слабеет к доллару.

Неоднозначна ситуация с "Газпромом". Прибыль газовой монополии в первом полугодии упала в 7,8 раза, но при этом компания заработала более 7% дивидендной доходности. Цифра впечатляет, и на ней "Газпром" вполне может подрасти. Однако даже если эмитент решится на выплату дивидендов, то дивидендный "гэп" будет закрываться очень долго. "Газпрому" еще нужно время, чтобы нивелировать потерю европейского рынка и полностью переориентироваться на восточное направление, полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,9-1,7%, завершив в "плюсе" третью сессию подряд; подъем S&P 500 (+1,5%) стал рекордным за 3 месяца.

Количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее. Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,465 млн.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе упал до 106,1 пункта. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%), плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,15%).

Член совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура заявил в среду, что цель ЦБ по достижению устойчивой инфляции в районе 2%, похоже, наконец-то близка после десятилетия мягкой денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на опасениях по поводу приближения урагана "Идалия" к побережью Флориды.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $85,88 за баррель (+0,5% и +1,3% накануне), октябрьская цена WTI - $81,63 за баррель (+0,6% и +1,3% во вторник).

Тропический шторм "Идалия" накануне усилился до урагана, сообщила Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). Он может достичь третьей категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушиться на побережье Флориды в среду, принеся с собой ливни и угрозы наводненния.

Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения, жителей 28 округов Флориды эвакуируют.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+24,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+22,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+22,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+21,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+15,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+12,8%).

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group (+0,9%) в I полугодии 2023 года получил 32,8 млрд рублей выручки, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года (32,7 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-8,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-7,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,4%), ПАО "Яковлев" (-3,6%) (бывшее ПАО "Иркут" (MOEX: IRKT)), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-3,6%).

Девелопер "ПИК" (-0,6%) в I полугодии 2023 года получил почти 28 млрд рублей чистой прибыли, сообщила компания в отчете по МСФО. Консолидированная выручка составила около 265 млрд рублей. Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года "ПИК" не приводит. По сравнению с I полугодием 2021 года выручка выросла на 40%, тогда как прибыль снизилась в 2,5 раза. Общий долг компании на конец июня 2023 года составил 693 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 17,61 млрд рублей (из них 3,35 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,62 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).