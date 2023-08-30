Акции Роснефти интересны для покупок на долгосрочную перспективу - ПСБ

Акции "Роснефти" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания отчиталась за II квартал и I полугодие 2023 года. Результаты отличные, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во втором квартале, - отмечают аналитики банка - Квартал к кварталу "Роснефть" нарастила все показатели. На сокращение выручки на 25,3% повлияли более низкие цены на нефть за период, но при этом сокращение по EBITDA символическое, а рентабельность и вовсе подскочила до 36%. Это обусловлено как контролем над расходами, так и наращиванием объемов реализации в восточном направлении и повышением прибыльности экспортных операций. Второе полугодие 2023 года для "Роснефти" будет еще более позитивным за счет высоких цен на нефть и слабого рубля. Дивидендную доходность по году ожидаем на уровне 11-12%. Считаем акции "Роснефти" интересными для инвестиций на долгосрочную перспективу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.