"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ММК и Северстали

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку компаний сектора стали на российском фондовом рынке в целом и перспектив котировок бумаг "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Северстали" в частности, учитывая стабильный спрос в России и рост внутренних цен на сталь в рублях на 15-20% с начала текущего года, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"ММК" опубликовал финансовые результаты за 1П23. Выручка упала на 13% г/г, отражая снижение цен на сталь, но эффект был частично компенсирован более высокими продажами. EBITDA металлурга также снизилась на 15% г/г (+8% против нас). Между тем FCF (свободный денежный поток) эмитента оказался ощутимо ниже наших ожиданий - вероятно, из-за накопления оборотного капитала, но компания не предоставила разбивки статей. Чистая денежная позиция металлурга на конец 2К23 составила $940 млн (15% от текущей рыночной капитализации). Компания отмечает максимальную загрузку мощностей, производящих премиальную продукцию. При этом "ММК" ожидает, что в 3К23 спрос останется на высоком уровне, учитывая сезонный рост строительной активности и устойчивое потребление со стороны промышленности, - указывают эксперты. - Сейчас акции компании торгуются по привлекательной оценке: EV/EBITDA 12M 1,7х, что примерно на 40% ниже среднеисторических уровней".

"Выручка и EBITDA "Северстали" за 1П23 в целом совпали с нашими ожиданиями. При этом свободный денежный поток эмитента оказался на 7% выше наших оценок на фоне более низких капзатрат. Чистая денежная позиция на балансе металлурга составила $1,7 млрд (14% от текущей рыночной капитализации) в 1П23. Считаем, что это повышает шанс объявления дивидендов за 2023 год (с потенциальной доходностью 12-13% в случае выплаты 100% FCF), - отмечают в материале аналитики телеграм-канала. - Сейчас акции компании торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M 3,3х, что примерно на 30% ниже среднеисторических уровней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.