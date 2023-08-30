"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать" с целевой ценой 8000 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 19,67% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты за IП23 по МСФО. Выручка компании составила 3,6 трлн руб., чистая прибыль 565,4 млрд руб. - рост более чем на 60% по сравнению с IП21, - констатирует эксперт. - Компания продемонстрировала сильные финансовые показатели. Более того, "ЛУКОЙЛ" снизил долг до 388 млрд руб. и увеличил денежные средства на балансе до рекордных 1 трлн руб. Учитывая сильный баланс "ЛУКОЙЛа", можно уверенно рассчитывать на одновременное проведение выкупа собственных акций у нерезидентов и выплату дивидендов за 2023 год".

По оценкам Баженова, "ЛУКОЙЛ" на выкуп акций потратит около 550 млрд руб. и около 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, направит в российский бюджет - это 55 млрд руб. Таким образом, у компании остаётся денежных средств в размере 415 млрд руб. или около 600 руб. на акцию, подчеркивает эксперт.

"Кроме этого, цены на нефть в рублях во II полугодии 2023 года выше, а дисконт на российскую нефть - ниже. Соответственно, мы ожидаем положительную динамику финансовых показателей компании к I пол. Это позволит компании выплатить при желании, годовые дивиденды до 1000 рублей. В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рейтинг "покупать" и целевой ориентир по акциям "ЛУКОЙЛа" на уровне 8000 руб.", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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