"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"После годового перерыва "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты за 6М23 по МСФО. Возобновление публикации - позитивный фактор для инвесторов, поскольку это повышает прозрачность компании. Эмитенту удалось показать рост EBITDA в первом полугодии даже несмотря на то, что во втором квартале компания не получала субсидий для возмещения операционных расходов. В условиях окончания программы отраслевых субсидий и сокращения выплат по топливному демпферу компании удалось показать операционную прибыль во втором квартале. Негативным фактором остается рост цен на авиационное топливо. По итогу 6М23 компания показала убыток, хотя в 1П22 показала чистую прибыль после убыточного 1П212", - указывает эксперт.

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