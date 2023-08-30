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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота
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30 августа 2023 года 12:21
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "После годового перерыва "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты за 6М23 по МСФО. Возобновление публикации - позитивный фактор для инвесторов, поскольку это повышает прозрачность компании. Эмитенту удалось показать рост EBITDA в первом полугодии даже несмотря на то, что во втором квартале компания не получала субсидий для возмещения операционных расходов. В условиях окончания программы отраслевых субсидий и сокращения выплат по топливному демпферу компании удалось показать операционную прибыль во втором квартале. Негативным фактором остается рост цен на авиационное топливо. По итогу 6М23 компания показала убыток, хотя в 1П22 показала чистую прибыль после убыточного 1П212", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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30 августа 2023 года 19:45
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в среду консолидировался в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после прошедшего накануне пика публикации квартальных отчетов компаний, фактором поддержки выступила подросшая нефть (Brent торгуется вблизи $86 за баррель). Индекс Мосбиржи закрепился выше 3210 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали по оборотам подросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,9%) на фоне известий о рассмотрении властями РФ вопроса выкупа компанией своих бумаг у нерезидентов читать дальше
.30 августа 2023 года 19:38
Москва. 30 августа. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине без поддержки завершившегося в понедельник налогового периода августа. читать дальше
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.30 августа 2023 года 19:00
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.30 августа 2023 года 18:46
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.30 августа 2023 года 18:26
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.30 августа 2023 года 18:04
"Солид Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 9090 рублей за штуку, бумаги эмитента привлекательны для покупок, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Сравнительная база 2022 года не раскрывалась, однако данные за первый и второй квартал говорят... читать дальше
.30 августа 2023 года 17:48
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.30 августа 2023 года 17:27
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.30 августа 2023 года 17:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций разработчика графических процессоров NVIDIA Corp. с $466 до $568 за штуку после очередного повышения целевых показателей менеджмента эмитента, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг была также повышена... читать дальше
.30 августа 2023 года 16:59
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить около 13-13,8%, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Отчетность "Транснефти" за 1П23 по МСФО выглядит позитивно. EBITDA и чистая прибыль существенно превысили ожидания консенсуса. На наш взгляд, во втором... читать дальше
.30 августа 2023 года 16:29
Акции "ЛУКОЙЛа" сохраняют привлекательность для долгосрочных портфельных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "По итогам полугодия "ЛУКОЙЛ" заработал более 814 рублей прибыли на акцию, что эквивалентно 12% доходности за полгода. На наш взгляд, за весь 2023 год при текущих ценах на... читать дальше
.30 августа 2023 года 16:11
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Самолета" с прогнозной стоимостью на уровне 4200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент отчитался о финансовых результатах за 1П23 по МСФО. Выручка застройщика увеличилась на 53% по сравнению... читать дальше
.30 августа 2023 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 184,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 159,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Благодаря гибкой... читать дальше
.30 августа 2023 года 15:32
Влияние монетарной политики ЦБР на кривую ОФЗ в следующие месяцы должно быть ограниченным - Райффайзенбанк
Влияние фактора монетарной политики ЦБ РФ на кривую ОФЗ в следующие месяцы должно быть ограниченным, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "Минфин РФ в среду, 30 августа, впервые после перерыва предложит рынку флоатер (12-летний ОФЗ-ПК 29024), на прошлой неделе... читать дальше
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