"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мечела

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела" в среднесрочной перспективе, несмотря на слабые финансовые результаты за 1П23, в ожидании дальнейшего снижения чистого долга на фоне стабильного денежного потока, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"На наш взгляд, эмитент уже прошел операционное "дно", считаем, что компания продолжит наращивать производство в следующих периодах, - пишут эксперты. - При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 12M 2,4x и P/E 12M 1,5х с >60% доходностью свободного денежного потока".

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