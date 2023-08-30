Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 85-90 руб./$1 в 4К23 - Инвестбанк "Синара"

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 85-90 руб./$1 в IV квартале 2023 года, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Рубль в середине года уже оттолкнулся от дна, так как видим несколько факторов, которые должны способствовать его усилению, - пишет главный экономист банка Сергей Корыхалин. - На 4К23 прогнозируем курс USD/RUB в диапазоне 85-90 руб./$1. Мы ожидаем укрепления рубля в последнем квартале года, прогнозируя увеличение экспорта (предложения валюты) на фоне снижения импорта (спроса на валюту)".

Эксперт видит следующие причины такого развития событий:

- Рост цен на нефть и сужение дисконта Urals к Brent в условиях дефицита нефти на мировом рынке и ожидаемого в 4К23 обновления максимумов ее потребления.

- Рост реализации валютной выручки экспортерами (правительству удалось неофициально договориться с ними об увеличении объемов продажи валюты). Оба фактора предполагают увеличение экспорта в номинальном стоимостном выражении.

- Снижение номинального импорта частным сектором ввиду имевшего место ослабления рубля.

- Уменьшение объема спекулятивных сделок в связи с планируемым ужесточением регулирования.

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