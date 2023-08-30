"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" и "Газпрома", сообщается в обзоре аналитиков.

"Интер РАО" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1П23. В целом по году мы ожидали снижение прибыли г/г. Результаты за 2К и 1П указывают на вероятность более сильных результатов по году относительно наших прогнозов и, следовательно, более высоких дивидендов. Сохраняем фундаментальную оценку "покупать", - указывают эксперты. - Ретроспективно мы также впервые видим результаты за I квартал 2023 года которые показывали снижение чистой прибыли г/г, но уже II квартал из-за эффекта более низкой базы, без экспорта, прошел для эмитента хорошо. Причины видятся в сбытовом бизнесе, который резко нарастил показатель EBITDA (согласно сегментной информации). Генерация немного просела из-за окончания ряда ДПМ-проектов. Трейдинг тоже ожидаемо упал. Сбытовое подразделение - "Мосэнергосбыт", "Петербургский сбыт" и так далее - во II квартале дало около 30% консолидированного показателя EBITDA группы "Интер РАО". У компании на 30 июня была накоплена денежная позиция на балансе в размере 452 млрд руб. Инвестиции по-прежнему под контролем - 22 млрд руб. за I полугодие".

"Прибыль "Газпрома" за 6М23 упала в 7,8 раза в годовом выражении (г/г), до 330,996 млрд руб. Убыток по итогам II квартала 2023 года составил 7,232 млрд руб. против прибыли в 1064,823 млрд руб., полученной годом ранее. Выручка от продаж в I полугодии снизилась на 41,1% г/г, составив 4114,28 млрд руб. Во II квартале показатель сократился на 28,9% г/г, до 1810,962 млрд руб. EBITDA эмитента за полугодие превысила наши ожидания и консенсус-прогноз, в то время как чистая прибыль оказалась смешанной относительно прогнозов, - отмечают аналитики инвесткомпании в материале. - Мы считаем результаты умеренно позитивными и подтверждаем нашу рекомендацию "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.