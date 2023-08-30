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Главная / Мнения аналитиков / Акции ММК интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
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30 августа 2023 года 11:16
Акции ММК интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) интересны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания опубликовала финансовую отчётность за I полугодие 2023 года. Объёмы продаж премиальной продукции в 2023 году выросли относительно 2022 года, 2,5 млн т против 2,4 млн т. Однако их общая доля в структуре производства сократилась до 43% (годом ранее было 45,4%), поэтому маржинальность бизнеса сократилась, несмотря на рост цен", - отмечают эксперты банка. На их взгляд, бизнес "ММК" чувствует себя неплохо, как и в случае с "Северсталью". Ключевая разница в том, что "ММК" инвестирует прибыль в бизнес, а "Северсталь" накапливает денежные средства. Это, по мнению аналитиков, хорошо заметно по свободному денежному потоку "ММК", который оказался почти на половину ниже значений 2022 года. Если рассматривать только операционный денежный поток, то он вырос: за первые 6 месяцев 2023 года до 49,8 млрд руб., что на 3,9% выше значений 2022 года. "Коэффициент чистый долг/EBITDA остается отрицательным благодаря увеличению денежных средств на счёте и сокращению долга, - констатируют стратеги ПСБ. - Котировки акций "ММК" находятся на справедливых уровнях. При этом бумаги компании могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, так как текущие высокие капитальные затраты поспособствуют росту финансовых результатов в будущем, что неизбежно приведет к положительной переоценке акций компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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