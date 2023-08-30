"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг ЛСР, ФосАгро и Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг "Группы ЛСР", "ФосАгро" и "Аэрофлота", сообщается в обзоре аналитиков.

"Группа ЛСР" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1П23. Хорошая выручка, но прибыль под давлением, нейтрально. Менеджмент не проводил телеконференцию и не представил прогнозов на 2023 год. Мы считаем результаты эмитента смешанными и подтверждаем рекомендацию "продавать" по акциям застройщика". - указывают эксперты.

"Скорректированная прибыль "ФосАгро" за 2К23 в размере 20 млрд руб. оказалась ниже нашего ожидания и прибыли за 1К23. Это скорее плохой сигнал для дивидендов, которые могут быть рассмотрены советом директоров эмитента в ближайшее время. У нас сохраняется рекомендация "продавать", - пишут аналитики инвесткомпании. - В целом бизнес "ФосАгро" из-за слабого рубля и отскока цены на фосфорные удобрения в 3К23, скорее всего, покажет рост выручки и прибыли относительно 2К23, однако неопределенность, связанная с экспортной пошлиной, которая может быть введена чуть ли не с 1 сентября, является риском для финансового результата оставшихся кварталов. Компания в МСФО также указала, что сумма налога на сверхприбыль "не превысит 7 млрд руб.", что, впрочем, тоже материально".

"Результаты "Аэрофлота" за I полугодие 2023 года по МСФО оказались чуть лучше наших ожиданий, хотя предсказуемо пока компания остается убыточной (минус 6,8 млрд руб. во II квартале, минус 20 млрд руб. за I полугодие 2023 года). Динамика по ставкам хорошая - это связано с ростом спроса и увеличением более маржинальных международных направлений. Рекомендацию "продавать" пока не меняем, однако тенденция обнадеживающая. Проблемой остается относительно высокая стоимость авиационного топлива. Ряд вопросов, связанных с лизинговыми платежами, "повис" в воздухе", - отмечают эксперты в материале.

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