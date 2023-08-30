Слабеющий рубль должен поддержать финрезультаты АЛРОСА за 2П23 - "КИТ Финанс Брокер"

Слабеющий рубль должен поддержать финансовые результаты "АЛРОСА" за II полугодие 2023 года, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Совет директоров "АЛРОСА" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 3,77 руб. на акцию, - отмечает эксперт. - Текущая дивидендная доходность составляет 4,52%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 17 октября 2023 года. Рекомендованные дивиденды не стали сюрпризом для рынка. Компания направила на дивиденды 27,785 млрд руб. в рамках дивидендной политики 50% от чистой прибыли по МСФО. Тем не менее, реакция рынка была негативная. После публикации финансовой отчётности за IП23, где компания показала положительный денежный поток, участники рынка ожидали, что "АЛРОСА" выплатит дивиденды больше - с учетом пропущенных выплат за 2022 год, но этого не произошло".

Аналитик ожидает во II полугодии 2023 года дивиденды в районе 4-5 руб. По его мнению, показатели II полугодия 2023 года должен поддержать слабеющий рубль.

"Доходы "АЛРОСА" от экспорта составляют более 80%, - напоминает Баженов. - Таким образом, форвардная дивидендная доходность может составить около 10,5%. Учитывая рост процентных ставок и снижение спроса со стороны огранщиков (об этом заявлял генеральный директор De Beers), мы ожидаем движение акций "АЛРОСА" в сторону 78-80 руб.".

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