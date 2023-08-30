"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 54 рублей за штуку, учитывая значительный прогресс в восстановлении финансовых показателей эмитента (на основе результатов за 2К23 и 1П23 по МСФО) даже при отсутствии масштабной поддержки со стороны государства, сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Наталии Пырьевой.

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