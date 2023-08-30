Потенциал роста цены акций Магнита составляет 17% с текущих уровней - ПСБ

Потенциал роста цены акций "Магнита" составляет 17% с текущих уровней, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Выручка "Магнита" во II квартале 2023 года увеличилась на 7,5% г/г, чистая прибыль увеличилась на 3,7%. Показатель EBITDA вырос на 9,7%, до 46,6 млрд руб., рентабельность составила 7,4% против 7,2% годом ранее, - пишут аналитики. - "Магнит" демонстрирует неплохую траекторию роста г/г и кв/кв. На операционном уровне "Магнит" заметно сократил прочие расходы, что повлияло на рост EBITDA. Чистая прибыль выросла за счет получения прибыли по курсовым разницам в 6,1 млрд руб. против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее. В целом, "Магнит" нам импонирует, считаем его перспективным для инвестиций. Факторы роста акций Магнита: возвращение к раскрытию информации; выкуп бумаг у нерезидентов с большим дисконтом к рынку; ставка на развитие в формате эконом, актуальном в настоящее время. Наш таргет - 6799 руб./акцию, потенциал роста 17%".

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