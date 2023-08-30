Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика:

- Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России;

- ИПЦ Германии за август;

- Индексы деловых и потребительских настроений в еврозоне за август;

- Отчет ADP по занятости вне сельского хозяйства в США за август;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в июле.

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