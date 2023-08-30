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30 августа 2023 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в среду могут продолжить сползание вниз

Москва. 30 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут продолжить сползание вниз на фоне продолжающегося ослабления рубля после завершения налогового периода и сохраняющегося спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,9-1,7%, завершив в "плюсе" третью сессию подряд, подъем S&P 500 (+1,5%) стал рекордным за 3 месяца.

Положительным фактором для рынка акций стало снижение доходности государственных облигаций США с недавних пиковых уровней, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries, на прошлой неделе обновившая максимум с 2007 года на отметке 4,35%, несколько отступила от пиковых значений и составляет около 4,141%.

Как стало известно во вторник, количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее. Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,465 млн.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе упал до 106,1 пункта. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Член совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура заявил в среду, что цель ЦБ по достижению устойчивой инфляции в районе 2%, похоже, наконец-то близка после десятилетия мягкой денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на опасениях по поводу приближения урагана Идалия к побережью Флориды.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:37 МСК в среду составила $85,8 за баррель (+0,4% и +1,3% накануне), октябрьская цена WTI - $81,55 за баррель (+0,5% и +1,3% во вторник).

Тропический шторм Идалия накануне усилился до урагана, сообщила Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). Он может достичь третьей категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушиться на побережье Флориды в среду, принеся с собой ливни и угрозы наводненния.

Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения, жителей 28 округов Флориды эвакуируют.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 августа повысилась в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и достигла средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,847 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,144 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продолжили плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,08% и составил 108,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 864,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть АК-001P-08" (-0,72%), "РЖД 001P-05R" (-0,62%) и "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "НорНикель-БО-001P-02" (MOEX: GMKN) (+0,48%), "МТС-001P-23" (+0,48%) и "СистемаАФК-1Р-09" (+0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение двух последних выпусков 5-летних облигаций серий БО-002Р-07 и БО-002Р-08 общим объемом 60 млрд рублей. Сбор заявок на них прошел 24 августа за час без премаркетинга. Объем выпуска серии БО-002Р-07 составил 40 млрд рублей, серии БО-002Р-08 - 20 млрд рублей. Ранее в августе "Газпром" (MOEX: GAZP) разместил шесть аналогичных 5-летних флоатеров объемом по 40 млрд рублей каждый. Размер спреда к ставке RUONIA по всем выпускам установлен на уровне 1,3%. В результате "Газпром" разместил все 8 выпусков облигаций на общую сумму 300 млрд рублей. В комментариях аналитиков отмечалось, что выпуски были размещены в пользу коммерческих банков в качестве замены ОФЗ.

ХК "Новотранс" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов, в результате дюрация составит около 2,5 лет. По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".

ООО "Истринская сыроварня" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Компания установила ставку 1-36-го купонов на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,50% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го и 20-го купонов, а также частично-досрочное погашение - по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

ООО "Контрол лизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны по выпуску ежемесячные. Размещение займа начнется 31 августа. По выпуску будет предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купона, в результате дюрация составит около 2,67 года. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в октябре 2021 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило для 4-летних социальных облигаций 6-й серии объемом 30 млрд рублей финальный ориентир спреда к RUONIA на уровне 130 б.п. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа, техразмещение запланировано на 31 августа. По выпуску предоставлено поручительство от ДОМ.РФ.

Производственная компания "Смак" планирует в сентябре разместить выпуск 4-летних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 16% годовых, 13-24-го купонов - 15,25% годовых, 25-36-го купонов - 15% годовых, 37-48-го купонов - 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Кроме того, будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов.

Банк "Солидарность" (MOEX: SOLI) установил ставку 18-20-го купонов серии БО-02 на уровне 9,5% годовых. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 8% годовых, по выпуску 15 сентября предстоит оферта. Это единственный выпуск банка в обращении.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 55-60-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 0,01% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка текущего купона - 0,01% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску 5 октября предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "Вита лайн" приобрело по оферте 574 тыс. 411 облигаций серии 001Р-01, или 46% эмиссии, по цене 100% от номинала. Компания разместила выпуск объемом 1,25 млрд руб. в августе 2020 года по ставке 10% годовых. Ставки 13-16-го купонов также установлены на уровне 10% годовых. Заем размещен в рамках программы бондов компании серии 001P объемом до 10 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "ПР-лизинг" приобрело в рамках оферты 113 тыс. 216 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 28,3% займа. Размещение 7-летнего выпуска на 400 млн рублей прошло в декабре 2019 года. Ставка текущего купона составляет 11% годовых, купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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