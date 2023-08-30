"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для GDR TCS Group

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг (GDR) TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 3350 рублей за штуку, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленные финансовые результаты TCS Group за 2К23 по МСФО оказались достаточно сильными с превышением наших и рыночных ожиданий. Отметим, что чистая прибыль группы выросла в квартальном выражении по итогам пятого квартала подряд. Эмитент показал существенный рост чистого процентного дохода, тогда как чистый комиссионный доход вновь снизился из-за эффекта базы, но в ближайшие кварталы, по всей вероятности, возобновит подъем. Объемы резервирования продолжили нормализоваться, капитальная позиция не вызывает опасений, а эффект от санкций на бизнес, судя по всему, оказался небольшим, - указывает эксперт. - Рост кредитных ставок и принимаемые ЦБ РФ меры по "охлаждению" потребительского кредитования, на который делает упор TCS Group, вероятно, несколько замедлят рост финпоказателей во 2П23. Тем не менее мы полагаем, что в отсутствие новых каких-то сильных экономических или иных шоков по итогам всего 2023 года прибыль группы превзойдет рекордный уровень 2021 года".

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