Рынок ОФЗ, скорее всего, будет следовать за динамикой рубля в среду - ПСБ

Цены на рублевые гособлигации, скорее всего, продолжат следовать за динамикой курса национальной валюты на торгах в среду, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Умеренно негативная конъюнктура на рынке ОФЗ сохранилась во вторник - кривая выросла еще на 2-5 б.п. вслед за рублем. Как мы отмечали ранее, в отсутствие четких сигналов от регулятора и дополнительных мер по поддержанию национальной валюты рынок госбумаг останется безыдейным. Данная ситуация может продлиться как минимум до сентябрьского заседания ЦБ (15.09.2023 г.), - пишет эксперт. - Цены на рублевые гособлигации в среду, скорее всего, продолжат следовать за динамикой национальной валюты, которая, вероятно, будет плавно сдавать позиции после завершения налогового периода".

Также аналитик напоминает, что Минфин проведет 30 августа аукцион по классическому 15-летнему выпуску ОФЗ 26243 и флоатеру ОФЗ 29024. "Ожидаем увидеть высокий спрос на флоатер, который последний раз предлагался в начале месяца. Последние аукционы по данному типу бумаг проходили со спросом более 200 млрд руб. при объеме размещения около 100 млрд руб." - указывает Грицкевич в материале.

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