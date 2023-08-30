Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку бумаг Мечела и TCS Group

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "Мечела" и TCS Group, сообщается в обзоре экспертов.

"Мечел" опубликовал операционные и финансовые результаты за 1П23 по МСФО, которые мы оцениваем как слабые. Они могут негативно повлиять на котировки акций эмитента в краткосрочной перспективе. Отметим, что убыток за 1П23 снижает размер потенциальных дивидендов по привилегированным акциям (выплата ожидается в конце текущего года), что также может расстроить инвесторов. Вместе с тем мы прогнозируем рост прибыли компании во 2П23 на фоне восстановления добычи угля и ослабления курса российской валюты. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента", - указывает аналитик Дмитрий Смолин.

"TCS Group опубликовала результаты за 2К23 по МСФО. Чистая прибыль составила 20,4 млрд руб., превысив наши ожидания и консенсус-прогноз на 21% и 25% соответственно. Прибыль за 2К23 соответствует ROE в 35,5%, что на 5 п.п. выше, чем в 1К23. Основная причина увеличения рентабельности заключается в сохранении высоких темпов роста кредитования (+15% к/к, +29% с начала года): компания продолжает монетизировать существенно выросшую за последние два года клиентскую базу. Увеличение кредитования вернуло отношение кредитов к депозитам на уровень 59,7%, что соответствует значению годичной давности, а также позволило вырасти на 14% к/к чистым процентным доходам при умеренных (11 млрд руб.) расходах на резервирование (этого было достаточно для увеличения покрытия неработающих кредитов резервами на 1 п.п. - до 143%), - отмечает аналитик Ольга Найденова. - Мы несколько разочарованы объемом комиссионных доходов (+1% к/к, минус 24% г/г), несмотря на высокую базу прошлого года. Что касается операционных расходов, то ускорение их роста до +42% г/г (с +30% г/г кварталом ранее) оставляет отношение расходов к доходам на уровне 52%, что оправдано в условиях быстрого увеличения клиентской базы и инвестиций в лояльность клиентов. В целом мы считаем отчетность сильной и сохраняем позитивный взгляд на расписки эмитента с целевой ценой 4000 руб. за штуку".

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