Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи с февраля 2022г за счет ослабления рубля и роста Газпрома в ожидании отчета концерна

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками по факту вышедших неплохих квартальных отчетов крупнейших компаний. Индекс Мосбиржи превысил рубеж 3200 пунктов и обновил максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года за счет ослабления рубля и подросших бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%) в ожидании выхода отчета концерна.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3211,36 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1059,98 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 95,42 рубля (+0,11 рубля), днем курс локально поднимался выше 96,2 руб./$1.

Акции "Газпрома" выросли до 179,3 рубля за штуку. От отчета "Газпрома", который выйдет вечером во вторник, эксперты ожидают чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2023 года в размере 363 млрд рублей, согласно результатам подготовленного "Интерфаксом" консенсус-прогноза.

Также подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в апреле-июне 2023 года составила 20,33 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это почти вдвое больше показателя второго квартала 2022 года.

Группа "Интер РАО" снизила чистую прибыль по МСФО в январе-июне этого года на 12%, до 67,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка компании за период увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд руб. Капитальные расходы "Интер РАО" в январе-июне достигли 21,8 млрд руб. (+12,3%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 564,1 млрд руб., во втором квартале - 302,5 млрд руб., говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали полугодовой результат на уровне 507 млрд руб.

TCS Group во втором квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО до 20,4 млрд рублей, следует из отчета группы. Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, согласно которому чистая прибыль группы во II квартале текущего года ожидалась на уровне 16,4 млрд рублей.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%, до 82,84 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить по результатам первого полугодия 3,77 рубля на акцию, сообщила утром компания. Совокупная сумма выплат может составить 27,766 млрд рублей. Отсечкой по дивидендам является 18 октября 2023 г.

EBITDA "Северстали" упала в январе-июне 2023 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 118,462 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль упала на 11% (до 105,273 млрд рублей), выручка - на 10% (до 339,429 млрд рублей).

"Магнитогорский металлургический комбинат" в январе-июне сократил EBITDA на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 88,067 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка в первом полугодии упала на 12,5%, до 352,7 млрд рублей из-за снижения цен на металлопродукцию, которое частично нивелировалось ростом продаж; чистая прибыль сократилась на 9,1% (до 51,618 млрд рублей).

Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2023 года составила 245,7 млрд рублей, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA при этом составила 75,1 млрд рублей, сократившись год к году на 22,3%.

"Татнефть" по итогам первого полугодия 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 145,05 млрд рублей.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник сохранил восходящий импульс, индекс МосБиржи подобрался к 1,5-годовой вершине, после чего немного откатился. Мировые биржи торговались преимущественно в "плюсе", активно восстанавливались китайские индексы. Между тем вышедшая в США статистика (августовский индекс доверия потребителей Conference Board и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июле) оказалась немного хуже прогнозов.

В отсутствие выраженного рыночного или геополитического негатива вероятно продвижение индекса МосБиржи выше 3220 пунктов: прогноз на 30 августа- 3125-3225 пунктов, считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова также отмечает, что индекс МосБиржи находится в шаге от годового максимума 3225,78 пункта, и не исключено, что уже на этой неделе он его обновит. На рынке акций сохраняется позитив: эмитенты публикуют отчеты за первое полугодие, некоторые впервые после 1,5-летнего перерыва, а инвесторы подсчитывают, сколько дивидендов могут выплатить компании.

АФК "Система" отчиталась хорошо благодаря сильным показателям входящих в холдинг компаний ("МТС", Ozon, "Медси", "Степь"), а также немного погасила долг. "Сегежа" (MOEX: SGZH) отчиталась лучше, чем за первый квартал, но долговая нагрузка уже превысила коэффициент 10х по показателю "чистый долг/EBITDA". "Мечел" (MOEX: MTLR) и "Северсталь" показали снижение финансовых показателей год к году, что в целом было ожидаемо. Акции "ЛУКОЙЛа" подросли на сильном отчете, также подорожали бумаги "РусГидро" при уверенных финансовых показателях.

В США индекс доверия потребителей снизился до 106,1 пункта при прогнозах роста до 116 пунктов. Число открытых вакансий также оказалось хуже ожиданий: их количество сократилось до 8,827 млн, в то время как ожидался рост до 9,465 млн. При этом на рынках вновь работает принцип: чем хуже статистика, тем крепче уверенность инвесторов, что в условиях замедления экономики ФРС США смягчит монетарную политику. Главная статистика недели будет опубликована в среду (ВВП США, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе), в четверг (ценовой индекс расходов на личное потребление PCE) и в пятницу (уровень безработицы).

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, корпоративные новости вторника оставили у российского рынка смешанные впечатления, что замедлило рост и вызвало коррекцию в ряде бумаг. Многие эмитенты представили результаты по МСФО за первое полугодие, причем большинство отчетов оказались либо неоднозначными, либо слабыми. Возобновившееся снижение курса рубля оказало давление на номинированный в долларах индекс РТС. Рост показывали преимущественно акции "второго эшелона".

В лидерах роста на новостях об успешных летных испытаниях пассажирского лайнера SJ100, почти полностью произведенного из российских комплектующих, весь день были акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+35,2%) и ее дочерней компании "Яковлев" (+18%) (бывший "Иркут" (MOEX: IRKT)). Также важным фактором поддержки для этих бумаг стала новость о возможном выделении из ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 30 августа: движение в диапазоне 3150-3250 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" во вторник ускорили рост перед возможной публикацией финансовой отчетности за I полугодие текущего года. В целом условия деятельности компании в санкционный период усложнились, в связи с чем результаты могут не принести позитивных драйверов, в том числе в отношении возможной выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее, рынок сохраняет надежду на лучшее, считает аналитик.

"Северсталь" представила слабые финансовые результаты за первое полугодие 2023 года из-за падения мировых цен на сталь. "Мечел" сообщил о снижении производства стали в первом полугодии на 4% г/г, угля - на 24% г/г. Тем не менее, во втором квартале добыча угля компанией увеличилась на 15% к/к. "АЛРОСА" рекомендовала дивиденды за первое полугодие в размере 3,77 руб. на акцию, что предполагает доходность около 4,5%, но негативом для эмитента, очевидно, стали сообщения о намерении стран "большой семерки" с января следующего года полностью запретить импорт алмазов из России, считает Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, который может смениться снижением при неспособности индексов преодолеть ключевые краткосрочные сопротивления. Наиболее интересные макроэкономические события при этом поступят во второй половине недели. Индекс МосБиржи на фоне бума корпоративных отчетностей настроен умеренно оптимистично и пытается стабилизироваться выше 3200 пунктов, отметила Кожухова.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций может не удержать дневной "плюс" из-за серии негативных отчётов ("Северсталь", "Полюс", "ММК").

Европейские индексы и нефть подросли на ожиданиях новых стимулов в Китае, которые, по ожиданиям, приведут к улучшению ситуации с потреблением сырья. Уже принятая программа льготного кредитования и субсидирования в КНР предполагает улучшение условий для покупки автомобилей в сельских районах, включая автомобили на вторичном рынке, полагает Кочетков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, преодоление индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов дает сигнал, что восходящее движение не завершено, а спрос на акции удовлетворен не полностью.

"Но все-таки стоит соблюдать осторожность: район 3200 пунктов с начала месяца трижды отбрасывал рынок вниз. Поводов же для продолжения роста сегодня не появилось. Если индикатору удастся уверенно закрепиться выше 3200 пунктов, можно будет рассуждать о движении к 3350 пунктам. В противном случае на дневном графике индекса нарисуется фигура "четверная вершина", и не исключена сильная коррекция с уходом рынка ниже 3000 пунктов", - считает Антонов.

В Азии во вторник сохранилась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), растут Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,6-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,6-1,9%).

Власти КНР усилят макроэкономическое регулирование и меры по эффективной реализации проактивной налогово-бюджетной политики, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад Госсовета страны.

Государство сфокусируется на повышении внутреннего спроса, профилактике рисков и стимулировании непрерывного улучшения экономических показателей, приводит агентство слова министра финансов Лю Куня.

Кроме того, будут приняты меры для укрепления и оптимизации реального сектора экономики, повышения уровня жизни граждан, а также для профилактики и нивелирования рисков в отношении долга местных властей.

Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту, подогретому ранее угрозой урагана в Мексиканском заливе. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,72 за баррель (+0,3% и -0,1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $80,41 за баррель (+0,4% и +0,3% в понедельник).

Внимание рынка направлено на тропический шторм Идалия, который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды, что может привести к сокращению добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+37,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) (+35,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+33,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+32,8%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+24,1%), ПАО "Яковлев" (+18%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+11,8%), акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+10,9%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (бывшая "Русская аквакультура") (+10,5%).

ОАК в январе-июне 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,4 млрд руб. против 13,3 млрд руб. чистого убытка за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла почти на 60%, до 188 млрд руб.

Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 (семейство самолетов типа Superjet) совершил первый полет, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. "В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.

Выручка ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (+2,2%) по МСФО за I полугодие сократилась на 33,5%, до 1,442 млрд руб., сообщила компания. Убыток группы за отчетный период составил 275,5 млн руб. против убытка 234,3 млн руб. годом ранее.

Чистая прибыль ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (+0,3%) по МСФО за I полугодие 2023 года составила 1,377 млрд рублей, сообщила компания. Выручка группы в отчетном периоде достигла 32,7 млрд руб., показатель EBITDA был на уровне 3,9 млрд руб.

Подешевели акции "Мечела" (-4,2% и -4,8% "префы"), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-4%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,8%).

Чистая прибыль Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,5% расписки) по МСФО выросла в первом полугодии 2023 г. в 1,7 раза и составила 20,903 млрд руб. против 12,341 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Скорректированная выручка увеличилась на 2%, до 43,323 млрд руб., скорректированная EBITDA сократилась на 6%, составив 25,427 млрд руб. Компания отчиталась выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 14,758 млрд руб., скорректированной выручке - 42,555 млрд руб., по скорректированному показателю EBITDA - 24,766 млрд руб.

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-2,1%) завершил II квартал 2023 года с ожидаемым снижением OIBDA в 2 раза относительно аналогичного периода 2022 года - до 2,93 млрд рублей с 5,9 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2023 года показатель вырос в 2,7 раза. Сравнение с предыдущим периодом более показательно для текущей деятельности компании, чем со II кварталом прошлого года, ставшим последним отчетным периодом до вступления в действие европейских санкций в отношении российского лесопромышленного комплекса.

Чистый убыток компании во II квартале достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. По сравнению с I кварталом этого года убыток вырос на 3%. Результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка по OIBDA: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали 3 млрд рублей. По выручке и чистому убытку результаты чуть хуже прогноза - 22 млрд рублей и 2,96 млрд рублей соответственно. Чистый долг Segezha на конец II квартала 2023 года составил почти 114 млрд рублей (на конец I квартала - 110,5 млрд рублей).

Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,1%) в I полугодии 2023 года увеличил скорректированную EBITDA по МСФО в 1,8 раза, до 33,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза, до 9,2 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 101,4 млрд рублей.

Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-0,7%) в I полугодии составила 17,815 млрд руб.

Выручка "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,6%) по МСФО в I полугодии составила 74,809 млрд руб. против 65,369 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH), ДВМП) (-0,4%) в первом полугодии 2023 года выросла в 2,2 раза, до 31,295 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,87 млрд рублей (из них 13,82 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,38 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,65 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).