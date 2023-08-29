Цены евробондов РФ во вторник вновь почти не изменились, несмотря на повышение UST
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене всего на 0,1 базисного пункта, до 66,85% от номинала (их доходность не изменилась относительно предыдущего торгового дня и составила 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 2,9 базисного пункта - до 68,05% от номинала (доходность увеличилась на 0,4 базисного пункта - до 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, поднялся в цене на 17,8 базисного пункта, подорожав до 40,08% от номинала (его доходность упала на 5,4 базисного пункта и составила 13,49% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году уменьшились в цене относительно понедельника на 0,7 базисного пункта, подешевев до 56,44% от номинала (их доходность подросла на 0,5 базисного пункта - до 27,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году, напротив, подорожали на 2,8 базисного пункта, до 52,52% от номинала (доходность опустилась на 1,6 базисного пункта и составила 23,17% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году уменьшились в цене на 3,8 базисного пункта, подешевев до 49,16% от номинала (их доходность выросла на 1,8 базисного пункта, составив 19,79% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,29% от номинала.
Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подрос относительно предыдущего торгового дня на 0,2 базисного пункта - до 92,96% от номинала (его доходность снизилась на 3,8 базисного пункта и составила 170,41% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 августа продолжала оставаться нейтральной на фоне умеренного повышения цен американских казначейских обязательств. Активность торгов отечественными евробондами в целом оставалась очень низкой из-за существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов, с одной стороны, и объявленных западными странами антироссийских санкций, с другой стороны.
Котировки US Treasuries укрепились во вторник на фоне снижения рисков продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода свежих данных макроэкономической статистики. Ранее о возможности дальнейшего повышения процентных ставок говорил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор, который был опубликован во вторник. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.
В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест. Августовские данные о ситуации на рынке труда станут одним из ключевых факторов, который повлияет на решение ФРС по ставке на сентябрьском заседании.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что американский ЦБ не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить ставку. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал Пауэлл.