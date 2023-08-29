Цены евробондов РФ во вторник вновь почти не изменились, несмотря на повышение UST

Москва. 29 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали отсутствие даже относительно заметной динамики относительно предыдущего торгового дня, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Изменения суверенных спредов к доходности базовых активов при этом также оказались не очень существенными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене всего на 0,1 базисного пункта, до 66,85% от номинала (их доходность не изменилась относительно предыдущего торгового дня и составила 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 2,9 базисного пункта - до 68,05% от номинала (доходность увеличилась на 0,4 базисного пункта - до 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, поднялся в цене на 17,8 базисного пункта, подорожав до 40,08% от номинала (его доходность упала на 5,4 базисного пункта и составила 13,49% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году уменьшились в цене относительно понедельника на 0,7 базисного пункта, подешевев до 56,44% от номинала (их доходность подросла на 0,5 базисного пункта - до 27,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году, напротив, подорожали на 2,8 базисного пункта, до 52,52% от номинала (доходность опустилась на 1,6 базисного пункта и составила 23,17% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году уменьшились в цене на 3,8 базисного пункта, подешевев до 49,16% от номинала (их доходность выросла на 1,8 базисного пункта, составив 19,79% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,29% от номинала.

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подрос относительно предыдущего торгового дня на 0,2 базисного пункта - до 92,96% от номинала (его доходность снизилась на 3,8 базисного пункта и составила 170,41% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 августа продолжала оставаться нейтральной на фоне умеренного повышения цен американских казначейских обязательств. Активность торгов отечественными евробондами в целом оставалась очень низкой из-за существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов, с одной стороны, и объявленных западными странами антироссийских санкций, с другой стороны.

Котировки US Treasuries укрепились во вторник на фоне снижения рисков продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода свежих данных макроэкономической статистики. Ранее о возможности дальнейшего повышения процентных ставок говорил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор, который был опубликован во вторник. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест. Августовские данные о ситуации на рынке труда станут одним из ключевых факторов, который повлияет на решение ФРС по ставке на сентябрьском заседании.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что американский ЦБ не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить ставку. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал Пауэлл.