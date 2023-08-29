Рубль во вторник немного понизился к основным валютам после завершения накануне налогового периода августа

Москва. 29 августа. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения накануне налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 95,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,64 руб./EUR1, подорожав на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,36 копейки - до 99,14 руб. Курс китайского юаня укрепился на 3,6 копейки - до 13,09 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно понизился в основных парах по итогам торгов вторника после завершения налоговых выплат августа и снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров. На понедельник, 28 августа, пришелся единый день уплаты налогов, и они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Влияние на участников торгов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест. Августовские данные о ситуации на рынке труда станут одним из ключевых факторов, который повлияет на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на сентябрьском заседании.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что американский ЦБ не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить ставку. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал Пауэлл.

Тем временем, как стало известно во вторник, падение индекса потребдоверия в США в августе сильно превзошло прогноз. Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник потерял позиции к доллару, в моменте американская валюта росла выше отметки 96. "Некоторое давление рубль может испытывать из-за потери локальной опоры в виде налогового периода, пик которого был пройден в понедельник. Вместе с тем характер снижения нацвалюты не указывает на возможное развитие девальвационного движения. По-видимому, договоренности властей с крупными экспортерами работают, и это позволяет более или менее стабилизировать курс. При этом цены на нефть достаточно уверенно держатся в зоне $83-85 за баррель Brent, а в ближайшее время еще и могут получить поддержку со стороны природного фактора - американским нефтяным объектам в Мексиканском заливе угрожает ураган Идалия. В то же время сам доллар остается сильным, индекс DXY остается выше 104 п. После симпозиума регуляторов в Джексон-Хоуле вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС выросла до 65% с 50%. По нашим оценкам, в ближайшее время пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 93,5-96,5 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Российская валюта в течение дня демонстрировала разнонаправленную динамику. В первой половине дня рубль снижался, однако по итогам дня отыграл почти все снижение и завершил день вблизи уровня его начала. После того, как рубль потерял дополнительную поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению. Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Рост цен на нефть в целом сошел на нет вечером во вторник, инвесторы следят за приближением урагана Идалия к побережью Флориды.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,26% - до $84,65 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,28% - до $80,32 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на тропический шторм Идалия, который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

Негативное влияние на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу мировой экономики, в том числе на фоне слабых статданных из Китая.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 августа на 23,53 копейки, до 95,707 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,31 копейки, до 103,4765 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 24,6 копейки по отношению к понедельнику и составил 95,6885 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 27,57 копейки и составил 95,7025 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 486,099 млн, из которых $465,585 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 020,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 18,52 копейки, до 103,4623 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 29,58 копейки, до 103,4923 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR590,934 млн, из которых EUR119,186 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR471,748 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 29 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 430 млрд рублей (при лимите 1 трлн 430 млрд рублей и спросе 2 трлн 057,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,51% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 августа, банки разместили 1 трлн 320 млрд рублей (при лимите 1 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 118,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,56% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 августа поднялась на 1 базисный пункт - до 11,91% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно понедельника на 12 базисных пунктов - до 9,97% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,41% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 7,94% годовых.