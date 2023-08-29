Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Транснефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Транснефть" опубликовала финансовые показатели по МСФО за 1П23, существенно превзойдя наши и рыночные оценки по ключевым строкам отчета о прибылях и убытках, - пишет эксперт. - В этом году правительство проиндексировало тарифы на транспортировку нефти на 6%, за счет чего выручка "Транснефти", с учетом операций перепродажи нефти, увеличилась на 3% г/г, а операционные расходы без амортизации уменьшились на 1%. Как результат, показатель EBITDA вырос на 9% г/г до 298 млрд руб., на 13% превысив консенсус-прогноз. Данной разницей объясняется и недооценка нами и рынком чистой прибыли акционерам".

Бахтин отмечает сюрпризы со знаком плюс в показателях отчета о прибылях и убытках, но впечатление, на его взгляд, немного смазывается снизившимся за год показателем FCF. Принимая во внимание курсовые разницы и динамику резерва под обесценение, аналитик оценивает вклад 1П23 в годовые дивиденды в 11500 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность - 9%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.