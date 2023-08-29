"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций EOG Resources с целевой ценой $166 за штуку, что соответствует потенциалу роста 30% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"EOG - один из ведущих игроков в сланцевых бассейнах Баккен и Игл Форд, и это будет способствовать долгосрочному росту добычи и прибыли, - пишут аналитики. - Компания 3 августа опубликовала результаты за 2К23. Скорректированная чистая прибыль составила $1,457 млрд, ($2,49/акц.) против $1,614 млрд ($2,74/акц.) во 2К22. Прибыль на акцию (EPS) оказалась ниже нашей оценки $2,77, но превысила консенсус $2,28. Мы понижаем прогноз EPS на 2023 год с $11,92 до $11,64: показатель за 2К23 оказался ниже нашей оценки. Консенсус на 2023 год - $10,91".

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