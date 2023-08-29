Акции Whoosh остаются привлекательной историей роста на фондовом рынке РФ - "Мои Инвестиции"

Акции Whoosh остаются привлекательной историей роста на фондовом рынке, учитывая перспективы развития рынка кикшеринга в России, планы компании по дальнейшему проникновению в регионы и интеграции в городскую транспортную систему, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина.

Эксперты при этом отмечают, что постепенный запуск аренды электровелосипедов в текущих локациях присутствия и развитие бизнеса в Латинской Америке могут стать дополнительными факторами роста в долгосрочной перспективе.

"По нашим расчетам, среднегодовые темпы роста выручки в 2022-27 гг. могут составить 32% в год. При этом мы не ожидаем существенное снижение рентабельности по EBITDA кикшеринга в дальнейшем и считаем, что она нормализуется на уровне 45% и выше (при этом большинство зарубежных сервисов только балансируют на грани безубыточности), - пишут аналитики в обзоре. - Среди краткосрочных катализаторов для акций эмитента мы выделяем объявление рекомендации по дивидендам в октябре, публикацию операционных и финансовых результатов за 9М23 в сентябре и ноябре соответственно. По нашим оценкам, акции Whoosh сейчас торгуются с привлекательным мультипликатором на уровне 6,1х EV/EBITDA за 2023, и 4,3X за 2024 год. Сохраняем позитивный взгляд на компанию".

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