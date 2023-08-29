Рубль днем слабеет к основным валютам после завершения накануне налогового периода августа

Москва. 29 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения накануне налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 96,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,82 руб./EUR1, подорожав на 63,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 69,7 копейки - до 99,55 руб. Курс китайского юаня укрепился на 9,1 копейки - до 13,15 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в основных парах в ходе дневных торгов вторника после завершения налоговых выплат августа и снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров. На понедельник, 28 августа, пришелся единый день уплаты налогов, и они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Влияние на участников торгов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

Августовские данные о ситуации на рынке труда станут одним из ключевых факторов, который повлияет на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на сентябрьском заседании.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что американский ЦБ не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить ставку.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал Пауэлл.

"Российская валюта продолжает постепенно снижаться по отношению к доллару США. Сегодня торгуется выше 95,5. После того, как рубль потерял поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению. Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Высокая волатильность не наблюдалась на валютном рынке в понедельник. Российский рубль незначительно укрепился на 0,1% к доллару США до отметки 95,31 руб./$1 и в то же время ослаб на 0,2% к евро до 103,19 руб./EUR1. В ближайшие дни пара "доллар-рубль", вероятнее всего, будет находиться в коридоре 94-97 руб./$1 с локальными попытками курса протестировать верхнюю границу этого диапазона", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник. Внимание трейдеров направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,71% - до $85,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,73% - до $80,67 за баррель

Накануне Brent подешевела на 0,1%, WTI подорожала на 0,3%.

Банк России во вторник, 29 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 430 млрд рублей (при лимите 1 трлн 430 млрд рублей и спросе 2 трлн 057,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,51% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 августа, банки разместили 1 трлн 320 млрд рублей (при лимите 1 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 118,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,56% годовых.