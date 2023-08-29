Акции "Россети Центр и Приволжье" сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции компании "Россети Центр и Приволжье" остаются недооцененными по ключевым мультипликаторам и выглядят инвестиционно привлекательными, потенциальная дивидендная доходность бумаг по итогам 2023 года может составить около 18,5%, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Прибыль электросетевых компаний России с начала 2023 года резко выросла благодаря законодательной поддержке, росту котловых тарифов и объема оказанных услуг. "Россети Центр и Приволжье" не стала исключением, зафиксировав двузначный рост показателей. По итогам текущего года чистая прибыль эмитента может превысить 15 млрд рублей. Финансовые показатели чистого долга и рентабельности дают возможность для выплаты дивидендов. Согласно дивполитике, компания направляет на выплату акционерам половину от скорректированной прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них будет больше. По нашим оценкам, очищенная от неденежных операций скорректированная чистая прибыль в первом полугодии составила 9,097 млрд (или 22,5% полугодовой доходности акционерам). По итогам года в целом она может достигнуть 15 млрд рублей (или 37,2% акционерной доходности)", - указывают эксперты в комментарии.

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