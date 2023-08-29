"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Инарктики

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Инарктика", прогнозная стоимость - 910 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Эмитент выпустил позитивные отчеты за 2022 год, а также за первое полугодие 2023. Почти по всем показателям положительные результаты, кроме выручки за последнее полугодие. Выручка за 2022 год выросла в пределах наших ожиданий, рост на 48% был обусловлен уходом ключевых импортеров и стремительным взлетом цен. Но в первом полугодии 2023 года предложение на рынке рыбной продукции восстановилось благодаря возвращению поставок из Чили и успешной лососевой путине на Дальнем Востоке, поэтому цена на рыбу скорректировалась. На рост прибыли в первом полугодии позитивное влияние оказали переоценка биологических активов, сокращение резервов по ожидаемым кредитным убыткам и доходы от курсовых разниц, - отмечает эксперт. - Долговая нагрузка "Инарктики" остается на низком уровне, несмотря на активную инвестиционную деятельность. Мы позитивно оцениваем возобновление публикации консолидированной отчетности, поскольку это повышает прозрачность компании и доверие инвесторов".

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