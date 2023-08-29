Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций Сегежи - ПСБ

Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций "Сегежа групп", считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2023 года, и ситуация по-прежнему непростая. "Сегежа" может постепенно улучшить свои финансовые результаты. При этом валютный фактор, который был основной движущей силой для бумаг в последнее время, мало помогает. Без значительного роста цен на продукцию или наращивания объемов продаж перспектива восстановления денежного потока - несколько лет. Высокий долг будет продолжать давить на акции эмитента, поэтому пока лучше воздержаться от их покупок", - пишет эксперт в комментарии.

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