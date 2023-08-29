Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", говорится в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Мы считаем выход отчетности за 1П23 по МСФО нейтральным событием для динамики акций "Татнефти". Промежуточные дивиденды определяются исходя из чистой прибыли по РСБУ, которая уже была раскрыта, и совет директоров уже дал рекомендацию по размеру дивидендов за 1П23 в 27,5 руб./акцию. Чистая прибыль по МСФО превышает показатель по РСБУ на 16%, и данная разница (4,3 руб./акцию) должна отразиться в сумме финальных дивидендов за 2023 год. - указывает эксперт. - Обратим внимание, что у "Татнефти" отрицательный свободный денежный поток за 1П23, в том числе из-за роста оборотного капитала в отчетном квартале на 52 млрд руб. Чистая денежная позиция компании на 30 июня 2023 года составляет 101 млрд руб., сократившись на 38% г/г (отчасти из-за направления 39 млрд руб. на приобретение дочерних компаний)".

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