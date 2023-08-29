Бумаги Globaltrans остаются инвестиционно привлекательными - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги Globaltrans остаются инвестиционно привлекательными, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Globaltrans отчитался о росте чистой прибыли на 69,4% по итогам первого полугодия 2023 года, - отмечают эксперты. - На счетах компании скопилось более 31 млрд рублей, долговая нагрузка снизилась до минимума 2015-2017 годов. Globaltrans показывает отличный свободный денежный поток в размере 72 рублей на акцию только за первое полугодие текущего года. Однако менеджмент дал понять, что пока дивиденды не могут быть выплачены в связи с перерегистрацией компании в Абу-Даби. Мы ожидаем высокой разовой дивидендной выплаты от компании либо начала выкупа акций с рынка по завершении переезда".

За шесть месяцев 2023 года компания заработала 117,2 рубля на акцию чистой прибыли, что эквивалентно 16,3% полугодовой доходности акционеров, говорится в комментарии. Аналитики полагают, что за 2023 год Globaltrans заработает более 32 млрд рублей чистой прибыли, что эквивалентно 25% доходности акционеров.

"По итогам вышедшей отчетности мы не стали корректировать нашу модель по акциям компании. Ценные бумаги продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и остаются инвестиционно привлекательными", - резюмируют стратеги "Газпромбанк Инвестиции".

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