"Велес Капитал" сохраняет осторожную оценку среднесрочных перспектив акций "Акрона" из-за потенциального усиления налоговой нагрузки в III и IV кварталах 2023 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой.

"Акрон" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 года. Компании удалось нарастить объемы производства и реализации основной продукции. Тем не менее финансовые результаты оказались слабее рекордных показателей прошлого года в связи с падением цен на азотные и сложные удобрения. В настоящее время мировые цены на минеральные удобрения отскочили от минимумов июня. Более того, ослабление рубля также позитивно влияет на результаты "Акрона". Тем не менее на данный момент мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги "Акрона" из-за потенциального усиления налоговой нагрузки в III и IV кварталах 2023 года, а также высоких мультипликаторов компании", - пишет эксперт.

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