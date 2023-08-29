"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Группы "Самолет", несмотря на слабую конъюнктуру на рынке недвижимости на данный момент, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Среди российских застройщиков мы выделяем акции "Самолета" - одной из крупнейших российских корпораций в сфере девелопмента и PropTech, - пишут эксперты. - Компания входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимая второе место как по объемам текущего строительства на август 2023 года, так и по вводу жилья в эксплуатацию в 2023 году. Основными драйверами роста бизнеса "Самолета" мы видим дальнейшее расширение географии присутствия, укрепление позиций в Московском регионе за счет покупки ГК "МИЦ" с земельным банком в 2 млн кв. м в Москве и Подмосковье, включающим 11 проектов в стадии строительства и проектирования площадью 629 тыс. кв. м, развитие в сегменте загородной недвижимости, на рынке аренды, а также в области цифровых сервисов в сфере недвижимости".

Диверсификация бизнеса позволяет компании быть более устойчивой к изменчивым условиям на рынке недвижимости в сравнении с конкурентами, поэтому аналитики "Финама" сохраняют по акциям девелопера рейтинг "лучше рынка".

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