Цена акций Татнефти может повыситься до 680 руб. в долгосрочной перспективе - ПСБ

Цена акций "Татнефти" может повыситься до 680 руб. за штуку в долгосрочной перспективе, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем отчет "Татнефти" за I полугодие 2023 года по МСФО хорошим: сокращение выручки и EBITDA было ожидаемым, так как показатели сравниваются с высокой базой 2022 года, когда компании получали значительные выплаты по демпферу, плюс были высокие цены на нефть и слабый рубль, - пишет аналитик Екатерина Крылова. - Выручка снизилась по всем сегментам, за исключением шинного бизнеса, но его вклад низкий - всего 1%. Компания заработала на переработке и реализации на внутреннем рынке и на экспорте в страны ближнего зарубежья, но спад реализации в страны дальнего зарубежья нивелировал этот факт".

По мнению эксперта, на рост чистой прибыли во многом повлияло получение прибыли по курсовым разницам в размере 29,6 млрд руб. против убытка в почти 62 млрд руб. в 2022 году.

"За I полугодие "Татнефть" уже объявила дивиденды на основании отчета РСБУ - 27,5 руб./акцию, но за весь год дивиденд может быть рассчитан по МСФО, и он может составить 70-75 руб. на акцию, доходность 12-13%, - указывает Крылова. - Мы считаем, что у бумаг еще есть потенциал для роста, ближайшая цель - 625 руб., а на более долгосрочную перспективу - 680 руб.".

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