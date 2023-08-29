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29 августа 2023 года 12:55
Рыночная конъюнктура в промышленности РФ останется под давлением в среднесрочной перспективе - "Финам"
Рыночная конъюнктура в промышленности РФ останется под давлением в среднесрочной перспективе, полагают стратеги "Финама". "Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в июле замедлились, однако индикатор остался выше пороговой отметки в 50 пунктов и составил 52,1 пункта, что свидетельствует об адаптации сектора к сложившимся макроэкономическим условиям и сдержанном улучшении условий работы, - пишут аналитики. - Слабая динамика связана с сокращением числа новых заказов и последующим снижением объемов производства. Снижение спроса прежде всего связано с сохраняющимся санкционным давлением и закрытием некоторых зарубежных рынков, которые сложно в полной мере заменить новыми партнерами". Вместе с тем производители фиксируют высокие темпы роста производственных затрат ввиду ослабления рубля и задержек поставок, подчеркивается в комментарии. В то же время компании продолжают повышать занятость, что способствует уменьшению числа незавершенных работ. Эксперты "Финама" полагают, что рыночная конъюнктура в промышленности в среднесрочной перспективе будет оставаться под давлением из-за высокой инфляции, а также рисков, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики, что может повлиять на дальнейшее сокращение объемов российского экспорта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-АНАЛИТИКА-ПРОГНОЗ
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