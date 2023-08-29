Акции Акрона не являются интересной идеей для покупки - ПСБ

Акции "Акрона" не являются интересной идеей для покупки, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акрон" отчитался за первые 6 месяцев 2023 года. Выручка уменьшилась на 40% г/г за счет сокращения продаж в страны Евросоюза и Великобританию (-89% г/г) и страны Латинской Америки (-47% г/г). EBITDA сократилась вслед за выручкой. На чистую прибыль повлиял убыток от курсовых разниц в размере 14,4 млрд руб. Снижение финансовых результатов может негативно повлиять на решение по дивидендам. Итоговые дивиденды за 2021 и 2022 годы компания также не выплачивала. Не считаем акции "Акрона" интересной идеей для покупки", - пишут эксперты банка.

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