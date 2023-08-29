Рынок акций РФ утром превысил 3200п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, динамика "фишек" смешанная

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром во вторник превысил рубеж 3200 пунктов по индексу Мосбиржи вслед за ослаблением рубля и на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Динамика blue chips смешанная, просели акции "АЛРОСА" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3201,71 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1054,96 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 95,63 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,9%, до 83,61 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить по результатам первого полугодия 3,77 рубля на акцию, сообщила утром компания. Совокупная сумма выплат может составить 27,766 млрд рублей. Отсечкой по дивидендам является 18 октября 2023 г.

Татнефть" по итогам первого полугодия 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 145,05 млрд рублей.

Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2023 года составила 245,7 млрд рублей, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA при этом составила 75,1 млрд рублей, сократившись год к году на 22,3%.

В то же время "Система" сократила чистые финансовые обязательства на уровне корпцентра до 215,3 млрд рублей - на 8% год к году и на 16,6% квартал к кварталу. Общий долг АФК по итогам отчетного периода составил 222,2 млрд рублей, сократившись год к году на 7,5% и на 15,6% квартал к кварталу. Сокращение долга в корпорации объясняют погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций. По итогам II квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 2,1 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с учетом сильного понедельника у индекса Мосбиржи появились шансы выйти из боковика в краткосрочном периоде: ближайшая цель находится на уровне 3300 пунктов. "Сейчас главная тема на российском рынке - публикация результатов за II квартал. Однако более серьезное влияние на российский рынок может оказать внешний фон, а именно цены на нефть. На американском рынке на этой неделе в фокусе у глобальных инвесторов окажутся данные по рынку труда в пятницу", - полагают эксперты.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Азиатские рынки торгуются в "плюсе" на ожиданиях новых стимулов в Китае, которые не только окажут поддержку фондовому рынку, но и оживят экономический рост.

Нефть торгуется без существенной волатильности, но пока не может вернуться к устойчивому росту. Опасения относительно замедления экономик Китая, Европы и США не позволяют рассчитывать на активный рост спроса. Рубль на утренних торгах немного отступает. Однако в течение дня стоит отследить активность экспортеров, которые в рамках соглашения с правительством должны будут увеличить продажи валюты вне подготовки к налоговым платежам. Отечественный рынок вполне способен продолжить рост, замахнувшись на годовой максимум индекса МосБиржи в районе 3225 пунктов, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи будет двигаться вблизи отметки 3200 пунктов. "Не исключаем, что могут быть предприняты попытки обновить годовые максимумы, на что намекает вчерашнее закрытие на внутридневных пиках, но на наш взгляд, пока не хватает сильных триггеров, которые бы поддержали рынок. В фокусе внимание сегодня вновь корпоративные отчетности", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, преодоление индексом Мосбиржи уровня 3200 пунктов дает сигнал, что восходящее движение не завершено, а спрос на акции удовлетворен не полностью.

"Но все-таки стоит соблюдать осторожность: район 3200 пунктов с начала месяца трижды отбрасывал рынок вниз. Поводов же для продолжения роста сегодня не появилось. Если индикатору удастся уверенно закрепиться выше 3200 пунктов, можно будет рассуждать о движении к 3350 пунктам. В противном случае на дневном графике индекса нарисуется фигура "четверная вершина", и не исключена сильная коррекция с уходом рынка ниже 3000 пунктов", - считает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% во главе с Nasdaq.

Инвесторы продолжали оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Он заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.

Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

В Азии во вторник также сохранилась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), в Европе нет единой динамики (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,9%, CAC40 просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Власти КНР усилят макроэкономическое регулирование и меры по эффективной реализации проактивной налогово-бюджетной политики, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад Госсовета страны.

Государство сфокусируется на повышении внутреннего спроса, профилактике рисков и стимулировании непрерывного улучшения экономических показателей, приводит агентство слова министра финансов Лю Куня.

Кроме того, будут приняты меры для укрепления и оптимизации реального сектора экономики, повышения уровня жизни граждан, а также для профилактики и нивелирования рисков в отношении долга местных властей.

На нефтяном рынке утром во вторник цены консолидируются в ожидании свежих драйверов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $84,64 за баррель (+0,3% и -0,1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $80,28 за баррель (+0,2% и +0,3% в понедельник).

Нефтяной рынок завершает август небольшим снижением после скачка в июле на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Трейдеры оценивают сообщения о том, что США могут смягчить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ждут новых сигналов о перспективах спроса в Штатах и Китае.

Внимание рынка также направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды, что может привести к сокращению добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+40,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+35,1%), "Яковлев" (+27,9%) (прежнее название ПАО "Иркут" (MOEX: IRKT)), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+24,6%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+22,7%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+17%).

Подешевели акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,2%), "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,1%).

Чистая прибыль Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,2% ГДР) по МСФО выросла в первом полугодии 2023 г. в 1,7 раза и составила 20,903 млрд руб. против 12,341 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Скорректированная выручка увеличилась на 2%, до 43,323 млрд руб., скорректированная EBITDA сократилась на 6%, составив 25,427 млрд руб. Компания отчиталась выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 14,758 млрд руб., скорректированной выручке - 42,555 млрд руб., по скорректированному показателю EBITDA - 24,766 млрд руб.

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) Group (-1,8%) завершил II квартал 2023 года с ожидаемым снижением OIBDA в 2 раза относительно аналогичного периода 2022 года - до 2,93 млрд рублей с 5,9 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2023 года показатель вырос в 2,7 раза. Сравнение с предыдущим периодом более показательно для текущей деятельности компании, чем со II кварталом прошлого года, ставшим последним отчетным периодом до вступления в действие европейских санкций в отношении российского лесопромышленного комплекса.

Чистый убыток компании во II квартале достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. По сравнению с I кварталом этого года убыток вырос на 3%. Результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка по OIBDA: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали 3 млрд рублей. По выручке и чистому убытку результаты чуть хуже прогноза - 22 млрд рублей и 2,96 млрд рублей соответственно. Чистый долг Segezha на конец II квартала 2023 года составил почти 114 млрд рублей (на конец I квартала - 110,5 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 15,93 млрд рублей (из них 2,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,83 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,49 млрд рублей на акции "Магнита").