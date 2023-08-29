Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Акрона

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Акрона", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент в понедельник опубликовал результаты за 1П23 по МСФО, которые оказались несколько хуже наших прогнозов. Основной причиной падения прибыли стала существенная коррекция цен на азотные удобрения, при этом производство и продажи выросли на 6% и 1% г/г (до 4,3 млн тонн и 4,2 млн тонн) соответственно. Мы можем только приветствовать решение компании возобновить публикацию отчетности, однако отмечаем, что инвесторы по-прежнему не могут рассчитывать на дивиденды из-за санкций в отношении основного акционера. Акции "Акрона" торгуются по EV/EBITDA 2023П на уровне 8,5, что нам представляется слишком высокой оценкой", - указывает эксперт.

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