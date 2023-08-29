"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 140 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совкомфлот" опубликовал сокращенные результаты за 2К23/1П23 по МСФО, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Мы фиксируем небольшое снижение скорректированной чистой прибыли к/к, но в целом результаты по прежнему рекордно высокие в историческом плане. Капзатраты превышают наши ожидания, однако мы пока не знаем, куда компания направляет инвестиции. Мы придерживаемся рекомендации "покупать" и отмечаем высокие рыночные ставки фрахта на танкеры для перевозки российской нефти/нефтепродуктов. И хотя ставки, скорее всего, будут постепенно снижаться, пока они остаются на рекордных уровнях".

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