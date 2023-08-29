Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и финансовая отчетность:

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за август;

- Число вакансий на рынке труда в США (JOLTS) за июль;

- Индекс цен на жилье в США за июнь;

- Результаты "Аэрофлота", Segezha Group, "РусГидро", ГК "Самолет", Группы "ЛСР", Globaltrans и "Полюса" за 1П23 по МСФО.

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