Потенциал роста рынка акций РФ в этом году ещё не исчерпан - "Солид Брокер"

Потенциал роста рынка акций РФ в этом году ещё не исчерпан, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер".

"Российский рынок продолжает постепенный рост. На прошедших двух неделях были попытки разворота, даже начала формироваться достаточно редкая фигура теханализа "голова-плечи", однако она так и не сформировалась. Рынок всё равно продолжает свой рост. Какие ещё остались драйверы и риски? Девальвация рубля ещё не полностью "переварена" компаниями и рынком. Большинство компаний индекса являются экспортёрами, у которых преимущественно рублевые расходы и валютная выручка. Рублевые цены на нефть, металлы и другие экспортируемые товары сейчас значительно выше, чем ранее. Это естественным образом увеличивает доходы компаний и повышает маржинальность", - пишут аналитики.

Раскрытие отчетности эмитентами также позитивно воспринимается рынком, отмечается в комментарии. Появляется возможность для более долгосрочных прогнозов, что было немыслимо в 2022 году.

"Стабилизация макрофона и вера рынка в потолок по ключевой ставке также способствует покупкам на рынке акций, - указывают эксперты. - Мы считаем, что потенциал роста рынка в этом году ещё не исчерпан. Грубо говоря, нельзя сказать, что большинство бумаг на рынке торгуется дорого. Оценки либо справедливые, либо с относительно небольшими дисконтами".

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