Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться вблизи 3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, в целом будет торговаться вблизи уровня 3200 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Эксперт при этом не исключает, что могут быть предприняты попытки обновить годовые максимумы индекса, но пока, по его мнению, не хватает сильных триггеров, которые бы поддержали российский рынок акций.

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