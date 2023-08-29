Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 93-96 руб./$1 во вторник - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 93-96 руб./$1 во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Аналитик напоминает, что по итогам понедельника ключевые валютные пары не показали существенных изменений: курс доллара чуть снизился, впервые за 5 торговых сессий, потеряв 11 копеек и откатившись к отметке 95,3, юань - остался у 13,05 руб. Паузе в плавном ослаблении рубля, на взгляд эксперта, способствовали некоторое улучшение внешнего фона и активизация предложения валюты первой половины дня, естественная ввиду налоговых выплат, но недостаточная, что вернуть доллар "под" отметку 95 руб./$1.

"Во вторник утром курс доллар вновь пытается чуть подрастать и торгуется у отметки 95,5 руб./$1, отыгрывая некоторое ухудшение ситуации на рынке нефти, где Brent так пока и не может закрепиться выше 85 руб./$1. Мы пока не видим явных поводов для формирования направленного движения и выхода курс доллара из нашего текущего целевого диапазона 93-96 руб./$1. Хотя, ввиду вероятного снижения активности экспортеров, не исключаем локальных попыток курса доллара протестировать его верхнюю границу", - отмечает Локтюхов.

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