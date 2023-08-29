Рубль, скорее всего, будет торговаться около 95,5 руб./$1 во вторник - SberCIB

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 95,5 руб./$1 во вторник, важных событий или триггеров для валютного рынка сейчас мало, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ поднялись в понедельник в среднем на 3 б.п. вдоль всей кривой. Вероятно, некоторые участники рынка ожидают увидеть повышенные премии на первичном рынке рублевых гособлигаций, как и на прошлой неделе. Во вторник рост доходностей может продолжиться. Инвесторы будут следить за объявлением Минфина об условиях аукционов, которые пройдут в среду, 30 августа", - отмечают эксперты инвестбанка.

Торги на нефтяном рынке во вторник, вероятно, продолжатся в диапазоне $84-85 за баррель нефти марки Brent, указывают аналитики SberCIB в комментарии.

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