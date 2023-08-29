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29 августа 2023 года 09:51

Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут яркой динамики

Москва. 29 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник не покажут яркой динамики под влиянием смешанных сигналов с внешних рынков капитала и возобновившегося ослабления рубля после завершения налогового периода, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% во главе с Nasdaq.

Инвесторы продолжали оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Он заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.

Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

В Азии во вторник также сохраняется позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Власти КНР усилят макроэкономическое регулирование и меры по эффективной реализации проактивной налогово-бюджетной политики, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад Госсовета страны.

Государство сфокусируется на повышении внутреннего спроса, профилактике рисков и стимулировании непрерывного улучшения экономических показателей, приводит агентство слова министра финансов Лю Куня.

Кроме того, будут приняты меры для укрепления и оптимизации реального сектора экономики, повышения уровня жизни граждан, а также для профилактики и нивелирования рисков в отношении долга местных властей.

Тем временем, на нефтяном рынке утром во вторник цены проседают в ожидании свежих драйверов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК во вторник составила $84,24 за баррель (-0,2% и -0,1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $79,87 за баррель (-0,3% и +0,3% в понедельник).

Нефтяной рынок завершает август небольшим снижением после скачка в июле на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Трейдеры оценивают сообщения о том, что США могут смягчить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ждут новых сигналов о перспективах спроса в Штатах и Китае.

Внимание рынка также направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды, что может привести к сокращению добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 августа повысилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,077 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,246 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,08% и составил 108,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня потерял 0,01%, опустившись до 864,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Самолет ГК-БО-П11" (-0,52%), "Почта России-001Р-10-боб" (-0,5%) и "Почта России-БО-002P-03" (-0,48%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть АК-001P-08" (+0,64%), "СистемаАФК-1Р-09" (+0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,50% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-11R объемом 10 млрд рублей в размере 11,2% годовых. Купоны по выпуску будут квартальными. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 31 августа.

ООО "Дарс-девелопмент" 4 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15,5-16% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 16,42-16,99% годовых. Купоны квартальные. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Техразмещение запланировано на 7 сентября.

АО "Ситиматик" (до переименования в апреле 2021 - АО "Управление отходами") установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии в размере 16% годовых. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. С учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 1,46 млрд рублей. Ставка текущего 5-го купона - 8,3% годовых. В ноябре 2022 года компания увеличила срок обращения выпуска с 10,5 до 22 лет с увеличением количества купонов с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала соответствующего купона, плюс 4%. Купоны годовые.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-41 на уровне 8,5% годовых. Объем 10-летнего выпуска с учетом досрочных частичных погашений составляет на текущий момент 559 млн 783 тыс. руб. "Трансфин-М" разместил эмиссию номинальным объемом 2,5 млрд руб. в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По облигациям предстоят две плановые оферты. Период предъявления бумаг к первой оферте - последние пять рабочих дней 16-го купонного периода (по 06.09.2023 включительно). Дата выкупа - пятый рабочий день с даты окончания 16-го купона. Период предъявления облигаций ко второй оферте - последние пять рабочих дней 17-го купонного периода. Дата приобретения бондов - пятый рабочий день с даты окончания 17-го купона.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 35-40-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 13,8% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка текущего квартального купона - 7,98% годовых, по выпуску 12 сентября предстоит исполнение оферты.

АО "МаксимаТелеком" выкупило по оферте 262 тыс. 884 облигации серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,76% выпуска. Выкуп бумаг в рамках добровольной оферты проходил с 10 по 23 августа. В конце июня компания выкупила по безотзывной оферте 50% выпуска на 1,5 млрд рублей. Шестилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в июле 2020 года, ставка текущего купона составляет 9,5% годовых до оферты в январе 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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